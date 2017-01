Venez faire un tour dans mon jardin!

"Jardins naturels ouverts" permet de découvrir des petits bijoux de verdure, espaces aménagés selon l'inspiration de leurs propriétaires. Une belle occasion d'accéder à des endroits souvent féériques, et qui donneront des idées aux plus passionnés.

Les 8 jardins sélectionnés, tous participant au concours "Jardins Naturels en Hesbaye brabançonne 2016" (et dont les résultats seront proclamés en octobre prochain), sont situés à Grand-Rosière-Hottomont, Ramillies, Perwez, Glimes, Jodoigne et Jodoigne-Souveraine. Chacun représente un micro milieu où la faune et la flore se développent harmonieusement. Entre parterres joliment aménagés et nature sauvage, vous aurez tout loisir de profiter des conseils avisés de ces jardiniers pleins de créativité. Hôtel à insectes, nichoir, mare, potager, pré fleuri ou verger n'auront plus de secrets pour vous.

INFOS

Le dimanche 4 septembre, de 14 h à 17 h.

www.culturalite.be/jardins-naturels-ouverts