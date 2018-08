La salle d'eau nouvelle est arrivée

1. Du mobilier plus compact et plus design

"En Europe, la taille moyenne d'une salle de bains ne dépasse pas 7,8 m2", assure Pascale Curias, marketing manager chez Facq. Une pièce qui n'est pas appelée à grandir, que du contraire ! Car les chiffres de l'immobilier l'affirment : la surface des habitations ne va cesser de réduire. Les fabricants de salles de bains, eux, sont prêts. Il y a peu encore, la profondeur standard d'un meuble lavabo était de 60 cm. Depuis peu, on est passé à 40 cm, voire 38 cm. Le lavabo, aussi, affiche des dimensions plus compactes. Chaque fabricant a son secret pour proposer de la céramique et des composites renforcés, mélange d'argile traditionnelle et de minéraux, de métaux ou de plastique. Parmi ces matériaux novateurs, citons SaphirKeramik (Laufen), DuraCeram (Duravit), Diamatec (Ideal Standard) et TitanCeram (Villeroy & Boch). Ils permettent d'obtenir des lavabos et des baignoires aux parois hyper minces.

...