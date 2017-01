La Wallonie fête les food trucks dans sept grandes villes

Le Festival remporte tellement de succès à Bruxelles qu'une édition wallonne semblait évidente aux yeux des organisateurs. C'est donc parti pour sept week-ends de fête gustative où l'accent sera mis sur une cuisine conviviale mais aussi originale, avec un vrai souci de la qualité. Les produits doivent, en effet, être d'une absolue fraîcheur, de saison, de préférence de proximité, au service du goût et du plaisir. L'une des raisons de cet engouement significatif, en passe de devenir phénomène, réside sans nul doute dans cette opportunité de découvrir des cuisines souvent méconnues. Le côté bon enfant et chaleureux des artisans dans leur camion au design pétillant, voire totalement surprenant, a de quoi convaincre les plus réticents. Alors on se lance et on teste des mets arméniens, mexicains, africains... Certains préfèrent les burgers revisités ou les bagels, coqueluche du moment. Mais les gourmands ont aussi un large choix de desserts, cupcakes, glaces artisanales, jus frais, salades, cocktails...

Des food trucks venus d'Italie, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas... participeront à cet événement international qui va titiller vos papilles près de chez vous. On attend 120.000 festivaliers. La curiosité et la gourmandise sont de bien jolis défauts, parfois...

Début dès ce vendredi 19 août et jusqu'au 21 à Mouscron. Ensuite, le Wallonie Food Truck Festival s'arrêtera à Ottignies du 26 au 28 août; à Arlon du 2 au 4 septembre; à Mons les 17 et 18 septembre; à Tournai du 23 au 25 septembre; à Namur les 1er et 2 octobre, et enfin à Verviers du 7 au 9 octobre.

www.walloniefoodtruckfestival.be