Le Festival Théâtres Nomades fête ses 10 ans.

L'événement, organisé en collaboration avec la Compagnie des Nouveaux Disparus, est devenu incontournable chaque été au coeur de la capitale. Le public, toutes générations confondues, se presse dans les roulottes, tentes et espaces aménagés pour vibrer devant les prouesses, et le plus souvent le talent comique, d'artistes circassiens belges. Car c'est du cirque bien de chez nous, novateur, inspiré, délirant, dans une ambiance unique. La proximité entre les spectateurs et les artistes, les regards étonnés, les rires qui fusent, tout contribue à générer un vrai sens de la fête. Le Parc prend des allures de piste en plein air, les spectacles, courts, sont programmés plusieurs fois sur les 4 jours. On jongle avec les récits et les démonstrations tout en profitant de ce haut lieu du patrimoine bruxellois.

Dans les allées du Parc, on s'arrête aux stands, on profite des animations et on multiplie les découvertes culinaires lors de ce festival volontairement éco-responsable. Et c'est gratuit ! Toutefois, on vous demandera de déposer un petit quelque chose lors du traditionnel passage de chapeau.

Il est indispensable de réserver pour certains spectacles.

www.theatresnomades.be