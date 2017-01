Liège: embarquement immédiat!

Liège se renouvelle et n'en finit pas, depuis quelques mois, de multiplier les offres et les moyens attractifs pour partir à sa rencontre. A commencer par le nouveau musée La Boverie, dans le parc du même nom, espace d'exposition d'envergure. Une passerelle flambant neuve , bien nommée "La Belle Liégeoise", permet de rejoindre le lieu au quartier des Guillemins et de la gare. Une raison suffisante en soi pour avoir envie d'y effectuer une excursion. Mais imaginez une belle journée ensoleillée en cette fin d'été ou à l'automne prochain, avec des envies de mini-croisière ? La navette fluviale de Liège relie les points stratégiques de la cité : le Grand Curtius, le centre historique, le Musée de la Vie wallonne et enfin le Musée et le parc de La Boverie. Entre 10h et 17h 30, vous pouvez donc visiter Liège côté Meuse, programmer un parcours muséal de premier choix, ou simplement effectuer une petite traversée de 30 min. Le tout pour seulement 2 € le trajet !

Tous les jours, sauf le lundi, jusqu'au 31 octobre.

Trajet 2 €, carte de 6 trajets pour 10 €, gratuit pour les enfants jusque 6 ans.

www.liege.be