5 bonnes raisons d'acheter le nouveau Nest!

1. Nest vous emmène dans des maisons délicieusement cosy

Une table joliment dressée, des plaids bien chauds, quelques accessoires festifs minutieusements choisis... Nous avons sélectionné des demeures où il fait bon vivre quand l'hiver pointe le bout de son nez.

2. Nest vous donne des idées de cadeaux... qui font vraiment plaisir!

La course aux cadeaux a commencé... Et si cette année on cherchait des cadeaux plaisants et un peu différents? Nous avons écumé les boutiques et sélectionné des présents vraiment attrayants.

3. Nest vous suggère des recettes gourmandes pour épater vos invités

Une brochette de cèpes grillés accompagnée d'une sauce dip aux amandes... Mmmh! A côté de recettes où les champignons sont à l'honneur, nous vous présentons des mets savoureux pour un brunch festif et sans chichi.

4. Nest vous booste pour aller dehors même en hiver

Il fait si froid qu'il vaut mieux rester chez soi... Vraiment? Nous vous prouvons le contraire avec de multiples actitivités au grand air qui ne vous feront pas regretter vos choix.

5. Nest vous donne la possibilité de gagner un salon Durlet

Participez à notre concours pour remporter un salon Durlet (d'une valeur de 10.000 €). Découvrez le concours en page 18 du magazine.