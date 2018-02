5 bonnes raisons d'acheter le nouveau Nest

1. Nest vous emmène dans 4 petites maisons au grand charme

Les maisons les plus attrayantes ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus spacieuses. La preuve avec la maison de Tristan et Joris qui a bénéficié d'un aménagement aussi soigné que stylé.

2. Nest vous présente les palettes tendance du printemps

Pour pimper sa déco, on opte pour un trio de palettes apportant calme et sérénité. Des idées inspirantes pour faire entrer la belle saison dans la maison!

3. Nest vous fait découvrir des recettes où les légumes sont rois

Dans son récent ouvrage "Les légumes de la terre", Valérie Mostert élargit nos horizons avec des plats savoureux et sains faisant la part belle aux produits de la terre.

4. Nest vous propose Londres en mode green

Saviez-vous que le centre-ville londonien est constitué à 50% de nature? Nest a répertorié les coins et recoins qui valent vraiment le détour.

5. Nest vous fait visiter l'atelier d'un trio d'apicultrices

Des merveilles à la cire d'abeille. C'est ce que réalise le trio d'apicultrices à la tête du projet collaboratif bruxellois Habeebee.