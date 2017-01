Antica Namur 2016 : grandes maisons et jeunes galeristes ensemble pour une même passion

115 exposants, des experts, des conférenciers, et surtout des passionnés, côté antiquaires et galeries comme parmi les visiteurs. La passion du beau, du rare, de l'exceptionnel, dans tous les styles. Antica Namur a atteint sa pleine maturité et diversifie les centres d'intérêt, ce qui en fait un lieu de découverte et de promenade même sans intention d'achat. Cette année, plus que jamais, les grands noms incontournables des foires, les antiquaires les plus renommés côtoieront les "stars de demain", des jeunes créatifs et avides de découvertes bien décidés à exposer les trésors de leurs jeunes galeries. Exposants belges mais également des quatre coins d'Europe célèbreront dignement les arts, aussi multiples soient-ils.

Cette année, un hommage sera rendu au photographe David Hamilton. Plusieurs conférences éclaireront le visiteur quant au marché de l'art. Le tout mis en scène par le Belge Thierry Bosquet, réputé pour ses décors et costumes d'opéra, qui saura apporter à cet événement de prestige une aura aussi magique que moderne. Un espace qu'il annonce baroque. Antica Namur : un spectacle en soi !

En pratique

Antica Namur 2016

Du 11 au 20 novembre. Namur Expo, avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur.

Prix : 20 € sur place, 15 € en ligne. Guide du visiteur gratuit. www.antica.be