C'est bon d'évoluer !

Comme vous allez le voir, Nest s'offre un grand coup de frais avec un nouveau logo, une nouvelle maquette, de nouvelles rubriques... Au terme d'une observation minutieuse et critique, nous avons modifié ce qui devait l'être. Et nous n'avons pas fait les choses à moitié !

Nous avons donc modifié votre Nest mais, au fond, il est resté le même : un magazine de déco pour les amoureux de la vie au vert, qu'ils habitent en ville ou à la campagne. Comme nous le faisons depuis toujours, nous proposons un mélange de déco, de jardins, de recettes et d'escapades en Belgique et à l'étranger.

Les intérieurs que nous mettons à l'honneur sont contemporains : vivants et éclectiques, décorés avec un mélange d'ancien et de moderne, avec des pièces de famille et des objets nouveaux, mais toujours occupés par des habitants férus de nature et de matériaux authentiques. Dans ce numéro, nous vous présentons la demeure hollandaise de James van der Velden et de sa famille . Elle regorge d'objets divers. "Je regarde avec mon coeur", explique James, qui est architecte d'intérieur. "J'aime tout particulièrement lorsque j'arrive à associer des éléments qui ne semblaient au départ pas faits pour aller ensemble", confie-t-il.

Le bien manger forme un autre pilier de Nest. Mais pas de simagrées dans l'assiette ! Ce qu'on aime et promeut, ce sont les produits de saison, sains et savoureux, originaux et faciles à cuisiner. Ce mois-ci, avec le chef Wout Bru, Eric Meir, chirurgien spécialiste de l'obésité et chef amateur chevronné, nous montre qu'il est possible de se régaler et de manger sain après la pose d'un bypass . Inutile dès lors de préparer chaque fois des plats différents !

Même en hiver, Nest ne reste pas sédentaire. Dans ce numéro, nous vous emmenons au coeur d'une réserve naturelle dans le Kent... pour loger dans une confortable cabane de trappeurs. Un lever de soleil rougeoyant sur les champs brumeux... Qui a dit qu'il pleuvait toujours en Grande-Bretagne ? Simplement, n'oubliez pas votre bonnet, des gants et surtout de bonnes chaussures !

Last but not least, bien connue pour ses talents de dessinatrice hors pair, Madame ZsaZsa - une de nos collaboratrices spécialisées dans le domaine du potager - donne pour la première fois la parole aux légumes dans une toute nouvelle rubrique. Sourires garantis !

Toute la rédaction vous souhaite une très agréable lecture !