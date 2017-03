De l'art et des antiquités pour tous les goûts

Cette année, c'est le Nekkerhal - Brussels North de Malines qui accueillera la foire Eurantica. Ce bâtiment moderne est l'endroit rêvé pour organiser un événement de cette envergure. Nonante-cinq exposants viendront présenter leurs meubles vintage, bijoux Art Nouveau ou antiquités africaines. Un partenariat a pour l'occasion été mis sur pied avec le festival de Malines OP RECHT et les musées de la ville, avec pour thème les fleurs, symboles de beauté et de vulnérabilité. Eurantica proposera aux collectionneurs une scénographie superbe et des contrôles sur la marchandise de qualité effectués par des experts renommés. Pour cette édition, les organisateurs estiment le nombre de visiteurs à 25.000.

Infos pratiques

Eurantica sera ouvert au grand public du 18 au 26 mars (vernissage 16 et 17 mars sur invitation), de 14 h à 19 h en semaine et de 11 h à 19 h le week-end. Où ? Au Nekkerhal - Brussels North au Plattebeekstraat 1, 2800 Malines. Facile d'accès en train (5 minutes de la gare). Prix : 25 € sur place, 20 € par internet et 15 € pour les moins de 30 ans. Plus d'infos sur www.eurantica.be, facebook.com/eurantica, eurantica@easyfairs.com. Tél. : +32 (0)2 740 10 30.