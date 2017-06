De la chine et du charme...

Le château de Deulin vous propose, pour la cinquième année, une brocante définitivement placée sous le double signe du chic et du charme.

Elégance des lieux et des étals, sensibilité des hôtes et des exposants, charme des objets exposés de l'antiquité à la décoration et mobilier de jardin, tables gourmandes et terrasses joyeuses seront au rendez-vous.

Un lieu rare ... et silencieux : classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le domaine du Château de Deulin s'étend sur 24 ha partagé entre les jardins à la française, les plans d'eau et les bois. Le château construit en briques chaulées et en pierre bleue forme un ensemble architectural d'une harmonie d'autant plus perceptible que Deulin est surtout une demeure familiale qui respire bel et bien la vie.

Une mise en scène élégante : à l'occasion de la brocante, des dizaines de tonnelles habillent le domaine de leur blancheur au gré d'un parcours cheminant de la cour d'honneur à la basse-cour, le long de l'allée des tilleuls et au creux du jardin français, ancien potager du château désormais orné de boules de buis et poiriers en espalier. A l'intérieur, les exposants occupent notamment l'ancienne ferme sous une spectaculaire charpente de chêne, la chapelle privée, les fenils, la grange et les arcades.

Plaisir de chiner : chaque exposant est ici sélectionné avec soin, recommandé, connu et apprécié. En tout une septantaine d'exposants - brocanteurs et antiquaires venus des 4 coins de Belgique - sensibles dont les initiés n'ont aucun mal à reconnaître les talents de découvreur.

Parmi les nouveaux exposants, citons : l'Atelier Night Light (lustres & créations de luminaires), Florence Beauloye de Liège (créations de bijoux), Galerie Le Tout Venant (papiers anciens et gravure), Andrew Kouloufi (décoration), Delobelle & Delobelle ( mobilier anglais).

Antiquités, meubles, objets de curiosité et de vitrine, vintage, tableaux, argenterie, verrerie ancienne, dessins, porcelaines et céramiques, tapis, livres et gravures, bijoux anciens et de création, mobilier et ornementation de jardin... c'est à chacun de trouver son bonheur! Il peut être celui du collectionneur, de l'amateur d'art, du chercheur d'insolite, de l'esthète, de l'amoureux de décoration. Car c'est cela le bonheur sans cesse renouvelé de la brocante : se faire plaisir sans forcément dépenser beaucoup d'argent, avoir l'envie de détourner un objet de sa fonction initiale, compléter une collection, cultiver l'art de la table au gré de ses trouvailles, agrémenter la vie de petits raffinements...

Tables de goûts : on ne voit pas le temps passé à chiner et c'est bien ainsi. Alors pour que les heures soient délicieuses et festives, les visiteurs pourront s'attabler dans la Tour ou à l'une ou l'autre des terrasses.

En pratique

Brocante de charme au Château de Deulin (en intérieur & extérieur)

Antiquités, décoration, mobilier de jardin : 70 exposants

Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017 de 10 h à 19 h.

Prix d'entrée : 5 euros, accès libre pour les enfants de moins de 12 ans

Restauration permanente. Renseignements : www.espacedeulin.be