Amaryllis De Decker et David Zegers, habitant à Erpe-Mere (en Flandre Orientale), ont remporté le prix tant convoité. Ne répondant plus au besoin d'une famille de cinq personnes, leurs anciens fauteuils ont pu être remplacés par un salon actuel et qualitatif de l'entreprise spécialisée Durlet.

Toute l'équipe de Nest les félicite et leur souhaite le meilleur!