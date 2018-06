Pour les lecteurs de Nest:10% de réduction sur vos achats chez Dille & Kamille!

A partir du 29 juin, Dille & Kamille fera son entrée dans le Limbourg. Le nouveau magasin sera un véritable paradis d'objets et d'ustensiles pour la cuisine, la maison et le jardin. Au comptoir de cuisine, vous pourrez déguster leurs délicieux produits, découvrir leurs ustensiles de cuisine ingénieux et vous faire conseiller sur plus de 70 herbes & épices. Chaque semaine, la gamme déjà étendue sera complétée avec des nouveautés surprenantes allant d'objets basiques et incontournables à des accessoires de décoration, pour offrir ou se faire plaisir.

