Salon Côté Campagne: Les fêtes approchent !

La Ferme de Beaurieux à Court-St-Etienne, classée monument historique, accueille un Salon Côté Campagne placé sous le signe de la fête et de Noël. Une quarantaine d'exposants dévoileront leurs talents et leurs trouvailles dans le domaine de la décoration d'intérieur et des accessoires. Bijoux, textiles, céramiques, peintures... Les artisans seront au rendez-vous. Plusieurs ateliers "Christmas Home made" s'adresseront aux parents comme aux enfants, avec la satisfaction de ramener à la maison ses propres réalisations.

Le dimanche 13 novembre de 10 à 19h.

Entrée gratuite

Ferme de Beaurieux, rue Saussale, 2, 1490 Court-St-Etienne. www.cotecampagne.eu