Salon d'Automne à Deulin

LE CHATEAU RESPLENDIT !

Sous les ors de l'automne, le Château de Deulin resplendira de toute l'élégance de sa restauration. L'aboutissement d'un long parcours mené aussi patiemment que passionnément par Stephane de Harlez ravit les amoureux de Deulin.

Le chantier mené par la Direction Générale de l'Aménagement du territoire, du logement et du patrimoine fut d'envergure : ainsi la seule réfection des toitures couvre oe hectare, 50.000 ardoises furent placées ! La façade a entièrement été repeinte, la grille restaurée, le mur d'enceinte sablé et rejointoyé, la pierre bleue nettoyée ... Quelque 80 châssis de fenêtres ont également été restaurés, leurs centaines de vitres remplacées par d'anciens carreaux d'époque.

ILS EXPOSENT

Huit antiquaires habillent le Château de leurs trésors, les fenils accueillent de la belle brocante et la photographe Lydie Nesbadba présente ses 'Princesses'...

Eclectisme et qualité, élégance et art de vivre signent définitivement le Salon d'Automne. Mises en scène aussi avec l'installation éphémère des antiquaires dans les salons et salle à manger, chapelle et orangerie, anciennes écuries et fenils. C'est en quelque sorte un florilège d'histoire, d'arts et d'époques que rassemble et donne à découvrir l'ensemble des exposants. En voici un aperçu :

Pierre-Emmanuel Beguin : bijoux et arts de la table

Arnaud et Sylvie de Spa : Jolités de Spa, objets, meubles et tableaux anciens

Galerie Raf van Severen : Tableaux du XXème siècle

Simon de Harlez : mobiliers suédois anciens et vintage

Etienne Roland : kilims, textiles anciens et sièges en kilims anciens

Franck Van Laer : objets et mobilier du XIXème siècle

Libertas Gallery : Tableaux de maîtres du XVIIème au XIXème siècle et impressionnistes

Dominique et Stephane de Harlez : objets et mobilier du XVIIIème siècle

EN PRATIQUE

Château de Deulin, rue du Château à 6990 Deulin

Les samedis 1er et 8 octobre 2016, les dimanches 2 et 9 octobre 2016.

De 11 h à 19 h. Prix d'entrée : 5 euros par personne.

Restauration permanente dans la Tour.

Infos : 084 46 66 16, www.espacedeulin.be