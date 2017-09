Salon d'Automne à Deulin

Le rendez-vous persiste : chaque année, les antiquaires Stéphane et Dominique de Harlez de Deulin, entourés désormais de leurs fils Simon et Grégoire, ouvrent grandes et belles les portes du Château de Deulin et y accueillent un Salon d'Art et d'Antiquités suffisamment particulier pour exister .... depuis trois décennies !

Si le succès ne s'est jamais terni, c'est qu'il est sujet à d'incessantes découvertes. Celles d'un Château que ses propriétaires font vivre, à force d'obstination, de passion, de volonté de rencontres et d'échanges. Ainsi, cette fidèle invitation automnale faite aux meilleurs antiquaires et amis de rejoindre Deulin pour y présenter leurs trouvailles.

Ils exposent en 2017

Qualité, éclectisme et élégance signent le Salon d'Automne. Dans les salons et salle à manger, chapelle et orangerie et anciennes écuries, les antiquaires vous proposent leurs mises en scène. C'est à un florilège d'histoire, d'arts et d'époques que vous convient les exposants.

Pierre-Emmanuel Beguin : bijoux et arts de la table

Arnaud et Sylvie de Spa : meubles et objets du 17ème au 19ème siècle.

Galerie Raf van Severen : Tableaux du 19ème au 20ème siècle

Simon de Harlez : mobiliers suédois anciens

Etienne Roland : kilims anciens

Franck Van Laer : décoration et mobilier ancien

Libertas Gallery : Tableaux primitifs

Le Tout Venant : estampes japonaises

Dominique et Stephane de Harlez : mobilier du XVIIIème siècle

Nouveaux participants:

Art'Hesus (Paul-Henri Réard) : tableaux contemporains

Didier Abbeloos: mobilier ancien et décoration

Avis aux chineurs : direction les fenils réservés à une grande brocante!

En pratique

SALON D'AUTOMNE AU CHÂTEAU DE DEULIN

Château de Deulin, rue du Château à 6990 Deulin

Les samedis 7 et 14 octobre 2017, les dimanches 8 et 15 octobre 2017.

De 11 h à 19 h. Prix d'entrée : 5 euros par personne.

Restauration permanente dans la Tour

Infos : 084 46 66 16, www.espacedeulin.be