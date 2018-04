Un intérieur boisé pour renouer avec l'esprit chalet

Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y faire", nous confie Sylvie. Son mari et ses fils ont réussi à s'habituer plus rapidement à ce changement. La famille a laissé les montagnes francosuisses derrière elle pour s'installer à De Pinte. "Peter devait déménager pour son travail et je l'ai suivi. Il avait fait la même chose pour moi quelques années plus tôt. On travaillait tous les deux dans la finance à ce moment-là." Sylvie, bourguignonne d'origine, vient de Mouscron. "Notre chalet à La Muraz était cosy, le quartier magnifique et il y avait beaucoup plus de soleil qu'ici !", poursuit-elle. "C'est pour ça que ça a continué à me manquer pendant un certain temps."

