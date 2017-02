Un marché vintage hors du commun

Fondé en 2002, le Brussels Design Market était tout d'abord un marché aux puces exclusivement consacré aux productions des années 1950 jusqu'au début des années 1980. Il fête à présent les 10 ans de sa nouvelle formule et a depuis acquis une notoriété certaine en Europe. Chaque année, cet événement est fréquenté par plus de 7.000 visiteurs et propose des meubles fabriqués partout dans le monde et des objets en céramique et en verre, des collectors, des accessoires en plastique, métal, en bois ou en bakélite. Il est organisé tous les ans en mars et en septembre.

Pause gourmande

En plus des 100 exposants prévus, l'exposition accueillera de nombreux foodtrucks pour permettre aux visiteurs de déguster des plats originaux ou de prendre un café avant de parcourir les 8.000 m2 réservés pour la brocante.

Nouveauté printanière

Pour la première fois, l'édition de mars 2017 servira de cadre à une vente aux enchères organisée le samedi 18 mars à 16 h 30. Plus de 25 pièces vintage seront proposées à cette occasion. Le catalogue des objets mis en vente sera consultable 10 jours avant l'événement sur le site internet du Brussels Design Market.

Infos pratiques

Le Brussels Design Market accueillera les visiteurs le samedi 18 mars à partir de 12 h jusqu'à 18 h et le dimanche 19 mars de 9 h à 17 h. Il se tiendra au Sheds 3 et 4 de Tour & Taxis, 86c Avenue du Port à 1000 Bruxelles. Les tickets seront au prix de 25 € le samedi (pour les 2 jours) et de 10 € le dimanche. Il est possible de les acheter en ligne ou sur place (paiement par carte accepté).

Le site est accessible en voiture (parking payant) ou en transports en commun (bus, train, métro et tram).