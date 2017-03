Vide-placard solidaire

Les deux premières semaines d'avril seront placées sous le signe de la solidarité : vous pourrez rapporter vos anciens draps de lit, votre linge de maison et vos serviettes au Galeria Inno le plus proche. Vos anciennes étoffes seront données à Oxfam, qui les redistribuera aux nécessiteux. De plus, vous ne repartirez pas les mains vides : un bon d'achat de 5 € sera offert par kilo de textile. Ces bons seront valables sur le rayon linge de maison (en magasin et en ligne sur inno.be) jusqu'au 26 avril.