Votre Nest de septembre...

Votre tout nouveau Nest vous réserve un programme alléchant et varié aux couleurs de l'été indien. Pour tirer parti des derniers rayons de soleil, rien de tel qu'un brunch en plein air avec des recettes savoureuses (et aisées à réaliser!). Nous vous invitons aussi à prendre part aux joies de l'autocueillette pour composer votre propre bouquet champêtre et trendy. Pour ceux qui aspirent à la détente et qui rêvent - déjà - de lire étendu au coin du feu, nous avons composé un dossier sofas pour faire les meilleurs choix. Envie d'évasion? Nest vous propose d'embarquer dans une ancienne locomotive lors du Festival Vapeur de la vallée du Viroin. Parmi d'autres reportages:

- Un bungalow sixties rénové dans le respect de l'époque

- Sandrine de Borman, une artiste-exploratrice du végétal

- Du soleil en cuisine : vive les tomates !

- Le phénomène House envy : décryptage et pistes de réflexion

Nest est en librairie dès ce 25 août.