A deux roues le long de l'eau

Les éditions Racine viennent de faire paraître un tout nouvel ouvrage qui tombe à pic pour l'été : Les plus belles balades en Ardenne au fil de l'eau (192 p.)

Sur base de sa longue expérience, Pierre Pauquay vous fait découvrir des balades familiales originales sur des routes et des chemins parfois secrets au coeur d'une Ardenne sauvage et authentique.

Chaque promenade comprend une carte détaillée, le nombre de kilomètres, la durée, le dénivelé et le degré de difficulté du parcours, ainsi que l'âge minimum requis, une fiche pratique avec des suggestions de restaurants, d'endroits pour des pique-niques et bien d'autres informations. Les cartes des promenades sont également téléchargeables via notre site.

Les balades proposées :

1. Stoumont et la vallée de l'Amblève et le Roannay

2. Eupen et les rivières fagnardes : la Helle et le Getzbach

3. Burg-Reuland et la vallée de l'Our

4. Le lac de Butgenbach et la Holzwarche

5. Redu et la vallée de l'Our et de la Haute Lesse

6. Herbeumont et la Semois

7. La vallée de l'Aisne, Bomal et Mormont

8. La Roche-en-Ardenne et l'Ourthe

9. Saint-Hubert et les ruisseaux de la grande forêt : Masblette et Rabani

10. La Roche-en-Ardenne et la vallée de l'Ourthe

11. Bohan entre Ourthe et Aisne

12. Treignes et le Viroin