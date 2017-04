Au plus près des faucons pèlerins

Notre capitale compte à présent douze couples de faucons pèlerins. Ils ont été bagués afin d'être suivis. Des caméras ont été installées sur les sites de nidification de trois d'entre eux : la Cathédrale des Saints Michel et Gudule, la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre et l'église Saint Job d'Uccle. Les vidéos capturées sont retransmises 24h/24. Chacun des couples couvait quatre oeufs dont l'éclosion se fait petit à petit. Faucons pour tous lance donc sa treizième édition du 4 avril au 25 mai pour relater la vie de ces rapaces. Les trois postes d'observation seront ouverts au public du mardi au dimanche de 12 à 18 h pour la Cathédrale, les 19 avril, 3 mai, 17 mai, 24 mai à Woluwe-Saint-Pierre et les 16 avril, 26 avril, 10 mai et 21 mai à Uccle, à chaque fois de 16h30 à 18h.

Infos pratiques

Les vidéos en live streaming, les photos et les textes sont disponibles sur fauconspelerins.be