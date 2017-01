Déclinaison de champignons

Le dimanche 11 septembre sera jour du Marché aux Puces à Han-sur-Lesse. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans le monde fascinant des champignons de notre région, grâce à l'initiative du Gîte d'Etape du Centre d'hébergement et de rencontre "Entre Pierres et Rivières" qui organise, pour sa 14e édition, une exposition-découverte riche d'enseignement. Plus de 150 espèces de champignons seront montrées dans un décor forestier. Il y aura même des déclinaisons artistiques en laine ou encore en bois.

Mais pour les plus curieux, et les plus passionnés, une récolte en compagnie de deux mycologues est proposée le samedi 10 septembre dès 9h. Cueillir, évaluer, distinguer les champignons cueillis, pour enfin monter l'exposition et terminer par un bon repas : une belle opportunité à saisir.

Prix : 20 € (animations et repas compris). Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Accès libre aux différentes expositions. Adresse : rue du Gîte d'Etape 10,

5580 Han-sur-Lesse.

Infos et Réservations pour le samedi: 084 37 74 41, crh.han@gitesdetape.be, www.gitesdetape.be/han