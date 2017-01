Des vacances et du sport (si affinités) !

A partir du jeudi 2 février et jusqu'au dimanche 5 février 2017 inclus, les palais 3, 4, et 5 sont consacrés au Salon des Vacances et le palais 8 + le Patio à Sports Fair à partir du vendredi 3 février.

Le Salon des Vacances 2017, l'endroit par excellence pour donner vie à vos vacances...

Avec 30 000 m², plus de 800 exposants, le Salon des Vacances de Bruxelles est le plus grand Salon de Belgique consacré au tourisme. Un événement incontournable pour les voyageurs en mal d'aventures, les jeunes qui veulent tout connaître, les familles avec enfants, les seniors et tous ceux qui veulent élargir leurs horizons.

Au Salon des Vacances, vous pouvez rencontrer des guides locaux, recevoir les conseils de professionnels du tourisme et régler avec les exposants votre prochain voyage jusque dans les moindres détails. Bon à savoir : les deux nouveaux thèmes de l'édition sont citytrips et mariage & lune de miel. En outre, deux nouveaux nouveaux villages "nature & découverte et camping & caravaning" ont été élaborés.

Sports Fair 2017 = 3 jours de fête pour le sport !

Le Palais 8 et le Patio seront 'the place to be' pour les amateurs de sports et tous les autres. Au programme de Sports Fair, plus de 200 démonstrations et initiations par des professionnels, des stands de marques connues ou à découvrir, les dernières tendances en matériel sportif, des compléments alimentaires, des coaches, des entraîneurs et plus encore...

Sports Fair propose une offre riche et variée pour les jeunes et les moins jeunes, du sportif de loisirs au professionnel. Des marques sportives connues ou moins connues de vêtements, de matériel et d'alimentation sont rassemblées sous un seul toit le temps d'un week-end.

Plusieurs fédérations sportives et des grands clubs sportifs participent à nos projets en organisant des forums, des formations et des démonstrations.