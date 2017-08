Faire durer un bouquet champêtre

C'est le paradoxe du charmant bouquet de fleurs champêtres : elles sont fragiles mais on a envie de profiter le plus longtemps possible de ce que l'on a acheté ou cueilli dans la nature.

1. Faites votre achat ou votre cueillette de fleurs au bon moment. Exemple : les pivoines et les renoncules doivent avoir un bouton coloré mais encore fermé. Vous trouverez la liste sur ecoconso.be.

2. Maintenez les tiges humides pendant le transport et évitez tout excès de chaleur, de froid ou de vent.

3. Mettez vos fleurs dans un vase en verre transparent pour pouvoir contrôler la netteté de l'eau. Rafraîchissez-la de préférence chaque jour avec de l'eau à température ambiante.

4. Coupez le bout des tiges, éliminez certaines feuilles et coupez l'élastique ou la cordelette.

5. Ne posez pas vos fleurs en plein soleil ou près d'un radiateur. Et pas davantage près d'une coupe de fruits : la proximité des fruits mûrs fait fâner les fleurs plus vite.

6. La nuit, mettez votre vase dans un endroit plus frais.

Sources : ecoconso.be et fleurs-conseils.fr

Texte Leen Creve / Photos Hannes Vandenbroucke