Faites la connaissance des grenouilles

Si vous habitez Bruxelles et connaissez un site privilégié par les batraciens, n'hésitez pas à participer à ce projet ! Pour ce faire, rien de plus simple ; il suffit d'observer les animaux qui vivent là et de les renseigner sur le site prévu à cet effet. Cette cartographie permettra de voir quelles espèces sont en régression, une étape essentielle pour mieux les protéger. Le printemps est le moment idéal pour cette action, car c'est la période où les batraciens sont le plus actifs.

Infos pratiques

"Qui c'est qui coasse" sera organisé les 12 et 13 mai à Bruxelles. Vous pourrez enregistrer vos observations sur herpetobru.be. Plus d'infos générales sur les batraciens sur natagora.be/rainne