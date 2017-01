L'Europe célèbre les chauves-souris

Lors de la Nuit Européenne des Chauves-souris, diverses animations sont organisées un peu partout sur le continent. En Belgique, plus de 40 sites en Wallonie et à Bruxelles permettent aux curieux d'approcher le mode de vie de cet animal étrange, méconnu et captivant. La manifestation remporte, chaque année, un vif succès. Car il y en a des choses à découvrir sur ces héroïnes malgré elles de légendes et de superstitions. Comme, par exemple, qu'elles n'ont pas une vue particulièrement mauvaise mais peu adaptée à la nuit. D'où leur faculté à se déplacer en émettant des ultrasons. Seul mammifère volant, la chauve-souris a de plus en plus de mal à s'adapter à notre milieu urbanisé : routes, bruits, éclairages publics, manque de haies... Autant d'obstacles pour une espèce qu'on se doit de protéger.

Démonstrations et infos seront données par de nombreux spécialistes passionnés lors de balades nocturnes pleines de surprises.

Pour tout public et gratuit !

Infos : www.natagora.be/chauvesouris