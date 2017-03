L'or bleu de Bruxelles

La ville de Bruxelles organise de nombreuses activités à l'occasion des Journées de l'Eau : concerts, promenades et expositions seront au programme de cette semaine. Tous les quartiers de la ville sont concernés : il y a toujours quelque chose à faire. Les écoles bénéficieront quant à elle d'activités spéciales pour sensibiliser les plus jeunes. Le dimanche 26 sera une journée spéciale, avec un nombre d'activités accru et possibilité de déguster un petit-déjeuner au bord de l'eau dans quatre restaurants de la capitale. Les détails de ces Journées seront repris dans des dépliants disponibles auprès des partenaires de l'événement et de Bruxelles Environnement.

Programme détaillé sur www.environnement.brussels/JBE