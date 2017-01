La plantation en lasagnes avec des bulbes à fleurs

Qu'est-ce que la plantation en lasagnes ?

La plantation en lasagnes est une manière de planter les bulbes à fleurs aussi appelée plantation en étages. Cela signifie que les bulbes sont plantés en couches superposées, comme un plat de lasagne ou les étages d'un appartement. Comme les bulbes sont plantés en couches, les bulbes précoces fleurissent, comme les crocus, en premier. C'est ensuite au tour des bulbes à fleurs qui fleurissent plus tard. Cette floraison suivante veille à ce que vous ayez plus longtemps du plaisir, parfois de janvier à mai.

Ingrédients de la plantation en lasagnes

Il y a un certain nombre de choses dont vous avez besoin pour une plantation de bulbes à fleurs en lasagnes. Cela commence avec un pot qui doit être assez grand et assez haut pour planter au moins trois couches. Vous avez aussi besoin de billes en argile, de terreau et de bulbes à fleurs bien sûr. Lorsque les bulbes fleurissent au printemps, vous aurez probablement oublié ce que vous avez exactement planté. Préparez par conséquent des fiches sur lesquelles vous pourrez écrire les noms des bulbes à fleurs.

Planter en couches, étape par étape

Étape 1

Faites quelques trous dans le fond du pot afin que l'eau excédentaire puisse s'évacuer.

Étape 2

Disposez une couche de billes en argile sur le fond du pot et, sur le dessus, une couche de terreau.

Étape 3

Maintenant vous pouvez planter les bulbes en couches. Étant donné que les bulbes à fleurs fleurissent à différents moments, il faut planter suivant les temps de floraison. Vous commencez avec les bulbes qui fleurissent en dernier, comme les tulipes. Sur cette couche, vous plantez une couche avec des bulbes qui fleurissent un peu plus tôt, comme les jonquilles par exemple. Et enfin, plantez vos bulbes à fleurs qui fleurissent en premier, comme les crocus. Pensez toujours à mettre une couche de terreau entre les bulbes.

Étape 4

Recouvrez la dernière couche de bulbes avec du terreau. Insérez la fiche avec les noms des bulbes dans le pot pour ne pas les oublier, et voilà !

Une idée concrète

Vous ne savez quand quels bulbes à fleurs fleurissent et il est donc difficile de déterminer l'ordre des couches ? Voici (en photos) une idée à suivre.

Couche supérieure : Crocus (Crocus)

Couche intermédiaire : Jacinthe (Hyacinthus)

Couche inférieure : Tulipe (Tulipa)

Bon à savoir

Sur www.bulb.com, vous trouverez plus de recettes de plantation de bulbes en lasagnes.

- Vous souhaitez, en automne et en hiver, lorsque les bulbes ne fleurissent pas encore, aussi profiter d'une belle verdure ? Plantez alors des plantes annuelles comme les pensées sur le dessus des couches de bulbes à fleurs. Les bulbes n'en souffriront pas au printemps et vous n'aurez pas à regarder un tas de terreau.

- La plantation en lasagnes peut également se faire en pleine terre. Pour cela, creusez un trou profond et effectuez ensuite puis les mêmes étapes que pour la plantation en lasagnes en pot.

- Vous pouvez réaliser une plantation de bulbes en lasagnes de septembre à décembre. Veillez à être prêt avant les premières gelées.

Source : www.bulb.com

Photos : IBulb