Le "Guide des plantes sauvages du Benelux" vient de sortir de presse

Quelle est donc cette plante ? Les amoureux et autres curieux de la nature y perdent souvent leur latin... Jusqu'à présent, concernant les plantes sauvages du Benelux, il n'existait qu'une flore scientifique réservée aux professionnels, aux amateurs éclairés et aux étudiants en sciences. Avec le présent guide de terrain édité par le Jardin botanique Meise à destination du grand public, toute personne pourra désormais reconnaître très facilement la plupart des plantes sauvages de nos régions !

Fruit de la collaboration entre botanistes et photographes passionnés, cet ouvrage unique en son genre reprend plus de 1.300 espèces de plantes sauvages que l'on peut observer en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi dans les régions frontalières du nord de la France. Cette base scientifique rigoureuse est complétée par plus de 5000 photos d'une qualité et d'une netteté exceptionnelles de Maarten Strack van Schijndel et d'autres photographes naturalistes. Celles-ci illustrent aussi bien le port de la plante que les détails floraux, dont certains sont photographiés pour la première fois de très près en focus stacking.

Les clés de détermination simples à utiliser, les descriptions claires et concises, les photos en couleurs et les cartes de distribution permettent une identification aisée des différentes espèces. Ce guide de terrain est le compagnon idéal tant pour les botanistes, débutants ou professionnels, que les amateurs de balades à la découverte des surprises que réserve la flore de nos régions !

Le Guide des plantes sauvages du Benelux est en vente au prix de 39 euros au shop du Jardin botanique Meise (http://shopbotanicgarden.weezbe.com/Nouveau-c-42.html). Il existe une version française, néerlandaise et anglaise du guide.

PROMO " FLORIDYLLE D'AUTOMNE " !

Durant toute la durée de Floridylle d'automne (http://www.floridylle.be/fr/automne), les visiteurs du Jardin botanique pourront s'offrir le " Guide des plantes sauvages du Benelux " au prix promotionnel de 32 euros au lieu de 39 ? !