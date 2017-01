Le Hainaut, nouveau nid chéri des spatules blanches!

Un grand oiseau blanc, aux longues pattes noires et au bec aplati se régale le long des étangs. De la famille des ibis, la spatule blanche s'observait en zones humides côtières, fréquente en Flandre depuis une quinzaine d'années. Mais on la voit de plus en plus en Hainaut occidental, aux Marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul, et même dans la Vallée de la Haine. Elle s'arrête chez nous par petits groupes. Tant et si bien qu'elle y reste pendant la période de reproduction. Deux couples se sont installés et trois petits sont nés. Bientôt, elle partira pour le Sud de l'Europe ou l'Afrique. Pour mieux revenir...