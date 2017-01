Le Hainaut, terre d'accueil des spatules blanches

Ce grand oiseau blanc, aux longues pattes noires et au bec aplati, se sent de mieux en mieux chez nous. La preuve, des petits sont nés dans les marais d'Harchies.

De la famille des ibis, la spatule blanche, qui porte bien son nom vu son bec caractéristique, fréquente plutôt les milieux côtiers et les vastes zones humides intérieures. On la reconnaît notamment à son vol majestueux ponctué de battements d'ailes rapides et à sa façon saccadée de se nourrir au bord des étangs. Depuis une quinzaine d'années, on la voyait régulièrement en Flandre. Mais l'oiseau a décidé de pousser plus loin dans le plat pays, choisissant les marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul, mais également d'autres sites du Hainaut occidental comme la Vallée de la Haine. Elle s'y arrête volontiers pendant toute la saison de reproduction et les ornithologues, ravis, ont cette fois découvert l'existence de deux couples ayant donné naissance à trois petits. La zone des marais d'Harchies, tant plébiscitée par les spatules blanches, est d'ailleurs protégée et gérée par Natagora et la Wallonie.

Bientôt, elles prendront leurs quartiers d'hiver dans le sud de l'Europe ou en Afrique. Pour mieux revenir...