Le Jardin botanique tout feu tout flamme!

Tout au long de cette saison, vous pourrez visiter des expositions au Château, chercher un arbre qui correspond à votre année de naissance, participer à un concours de photographie, traverser l'étang du château sur un radeau tracté à la force des bras (c'est nouveau), partir sur les traces du Roi Amaryllo avec vos enfants pour découvrir les secrets de l'automne et vous laisser époustoufler par les magnifiques couleurs du Jardin botanique lors de la promenade couleurs automnales...

Le 23 octobre, c'est "La fête des récoltes". L'organisation Velt (association pour le jardinage et la vie écologique) viendra vous montrer comment profiter au mieux du reste de la récolte dans votre jardin. Vous aurez également l'opportunité de goûter différentes anciennes variétés de pommes.

Le 4 novembre, les grands et les petits frissonneront au Château... Oserez-vous pénétrer dans les caves sombres et secrètes ou emprunter l'escalier dissimulé de la tour qui regorge de créatures terrifiantes ? Vous pourrez venir prouver votre bravoure à partir de 18 heures et ensuite déguster des plats qui vous feront frémir dans la cour intérieure du Château.

Chaque week-end (et le mercredi durant les vacances), vous pourrez profiter d'une délicieuse soupe au potiron et d'une tartelette automnale à la Métairie et fabriquer votre propre lanterne au moyen d'une citrouille vidée. Recherchez des châtaignes sur le domaine et allez les faire griller à la Métairie ("Pachthof")! Laissez également votre créativité s'exprimer avec vos enfants lors des ateliers.

