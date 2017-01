Le Muséum des Sciences naturelles de Belgique se visite aussi en ligne !

Google et les musées de sciences naturelles font un pas de plus dans l'expérience digitale des sciences naturelles.

Aujourd'hui, Google, le Muséum des Sciences naturelles et quelques-unes des institutions de sciences naturelles les plus connues et appréciées au monde, lancent une nouvelle expérience en ligne. Elle permet aux visiteurs d'aller à la rencontre des spécimens les plus fascinants et de parcourir la plus spectaculaire collection de sciences naturelles réunie en un seul et même lieu.

La plateforme Google Arts & Culture permet, en un clic, d'accéder à une découverte interactive et immersive des merveilles naturelles du monde et de sa diversité.

Cette nouvelle expérience en ligne, qui vient de s'ouvrir, est disponible via g.co/naturalhistory. Les visiteurs peuvent y découvrir les trésors de plus de 50 musées dans 16 pays différents, parmi lesquels la collection de papillons de Londres, le mur de la biodiversité de Berlin, la Galerie de la vie marine de New York et bien sûr les Iguanodons de Bernissart de renommée internationale, l'une des plus grandes découvertes de dinosaures à ce jour.

Visite virtuelle

En Belgique, le Muséum des Sciences naturelles ouvre ses portes aux internautes, avec un Street View complet de ses salles d'expositions permanentes.

De plus, une sélection des plus beaux panoramas du Muséum peut aussi être visitée en 360 degrés avec le masque Google Cardboard ! Cette expérience baptisée " A Short Guided Tour " (en anglais) est à la portée de tous, uniquement sur l'application mobile de Google Arts & Culture.

Près de 200 spécimens et 4 expositions en ligne.

La plateforme présente près de 200 spécimens et documents d'archive ainsi que 4 expositions conçues spécialement pour ce projet : " Passé, présent, futur: les merveilles de l'Évolution ", " Les Iguanodons de Bernissart ", " De Sahelanthropus à Homo Sapiens : à quoi ressemblaient nos prédécesseurs ? " et " Nos 250 ans de Sciences naturelles ".

Vous y trouverez quelques-uns des plus impressionnants spécimens et curiosités comme la dalle de Chaleux, le mammouth de Lierre ou encore Hainosaurus bernardi, le " Sea rex ". Les expositions se composent de textes, photos, vidéos et Street Views, et sont disponibles en français, néerlandais, allemand et anglais.

" Google Expeditions " pour les écoles

L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dont le Muséum est la vitrine, ouvre aussi ses portes aux écoliers avec Google Expeditions.

Les Google Expeditions permettent aux professeurs d'emmener leurs élèves en voyage scolaire virtuel dans des musées, sous l'eau ou encore dans l'espace ! Elles sont constituées de panoramas de réalité virtuelle à 360° et d'images 3D annotées de détails, points d'intérêt et questions afin de les intégrer facilement dans les programmes scolaires existants.

Le voyage en réalité virtuelle de l'Institut est accessible aux équipes pédagogiques sur l'application Google Expeditions. Il offre une possibilité unique de passer dans les coulisses, à la rencontre des experts de l'Institut.

Cette nouvelle expérience, rendue publique aujourd'hui sur g.co/naturalhistory, est accessible à tous gratuitement sur internet et sur la nouvelle application mobile de Google Arts & Culture, disponible sur iOS et Android. Des vidéos à 360° peuvent également être visionnées sur YouTube.