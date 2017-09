Qui ne s'est jamais posé des questions au sujet des oiseaux rencontrés au hasard d'une promenade ou même dans son jardin ? Ce livre tente de vous familiariser avec le monde fascinant des oiseaux. Abondamment illustré, il traite des 180 espèces, les plus communes, hirondelles, moineaux, mésanges, geais..., mais aussi de quelques autres plus emblématiques, cigognes, grand-duc, faucon pèlerin..., régulièrement présentes comme nicheurs, migrateurs ou hivernants en Europe. Il vous apprend à les reconnaître et donne quelques indications sur leur biologie. Quel est leur statut, que mangent-ils, où et quand peut-on les observer, d'où viennent les migrateurs, où vont nos oiseaux en hiver ? Autant de questions auxquelles une réponse concise est apportée dans un style clair et accessible aux non-initiés.

Ornithologue amateur au sein de l'association d'étude et de protection des oiseaux Aves, André Burnel a participé, comme observateur, auteur et superviseur de textes, à l'élaboration de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie. Il est aussi bagueur, formateur et guide de balades ornithologiques.

LES OISEAUX DE CHEZ NOUS, par André Burnel, 208 pages, 24,95 €