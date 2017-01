Les papillons à la fête!

L'opération "Devine qui papillonne au jardin", organisée par Natagora, en est déjà à sa dixième édition et on ne peut que se réjouir au vu des premiers résultats. Avec des conditions météo favorables en juillet, on recense une moyenne de 18 papillons par jardin, Après des mois catastrophiques, les espèces dont le cycle adulte s'étend du printemps à l'automne ont pu se rattraper par ces récentes belles journées ensoleillées. Les piérides font partie des espèces les plus fréquentes et les plus observées. Certains papillons recensés ont des noms des plus poétiques comme l'amaryllis, le belle-dame, le paon du jour ou le vulcain.

On croise les doigts pour que l'été se poursuive idéalement afin de confirmer ces chiffres encourageants.

www.natagora.be