Les plus beaux villages de Wallonie se font romantiques

UN ÉVÉNEMENT INÉDIT TAQUINANT LES 5 SENS

Cette première édition belge, vouée à devenir annuelle, permettra la rencontre entre un lieu de beauté, de mémoire et d'harmonie, et les émotions du public. Un public dont on cherchera à stimuler les 5 sens par des manifestations artistiques (danse, théâtre, peinture, musique, cinéma...), des spectacles sons et lumières, des dégustations culinaires... Avec, comme fil conducteur, une ambiance lumineuse romantique renforçant la féérie du patrimoine culturel et naturel des plus beaux villages wallons.

ACCROÎTRE LA VALORISATION TOURISTIQUE DE PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE

En organisant cette Nuit Romantique, l'association " Les Plus Beaux Villages de Wallonie " souhaite mettre en valeur 9 de ses villages de caractère et les asseoir dans leur rôle de vecteur du tourisme rural. " A travers la mise en place d'une manifestation récurrente comme La Nuit Romantique, notre objectif est d'accroître la valorisation touristique de nos richesses patrimoniales et d'augmenter la satisfaction des visiteurs " explique Alain Collin, président de l'association.

LES 9 PLUS BEAUX VILLAGES PARTICIPANTS

Neuf des Plus Beaux Villages de Wallonie accueilleront amoureux, riverains et touristes lors de la Nuit Romantique du 24 juin : Barbencon (Beaumont), Chassepierre (Florenville), Clermont-sur-Berwinne (Thimister Clermont), Crupet (Assesse), Laforêt (Vresse-sur-Semois), Mirwart (Saint-Hubert), Olne (Olne), Ragnies (Thuin) et Soulme(Doische). Chaque village proposera un programme varié avec un point commun : tout sera propice à l'amour...

Une belle occasion de (re)découvrir ces villages qui font la fierté de notre région.

En savoir plus ? www.beauxvillages.be