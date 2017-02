Chouettes et hiboux ne sont pas des animaux faciles à observer. Extrêmement discrets, ils ne chantent que pendant leur période de reproduction et restent silencieux le reste de l'année. Alors quand on a la chance d'entendre la chouette hulotte, la chevêche d'Athéna, l'effraie des clochers ou les hiboux moyen- et grand-duc, on est forcément émerveillé par leurs hululements envoûtants.

Pour les découvrir et les écouter, des activités familiales seront organisées partout en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre de la Nuit de la Chouette : balades, contes, expositions, bricolages, expériences scientifiques... Des naturalistes chevronnés guideront les yeux des petits et grands vers ces animaux majestueux, et mettront en lumière les rôles importants qu'ils jouent, notamment dans la chaine alimentaire.

La Nuit de la chouette sera aussi l'occasion pour Natagora de rappeler que ces oiseaux ont du mal à survivre dans notre monde urbanisé et pollué. Mais surtout de donner aux participants des pistes pour agir dans leur quotidien et dans leur propre jardin afin de protéger ces animaux indispensables à l'équilibre de nos écosystèmes.

Le 11 mars prochain, plongez dans la magie de l'obscurité avec Natagora ! Programme de la soirée disponible sur www.natagora.be/chouette.