Passion nature à Bruxelles

A l'occasion de la Semaine bruxelloise de la Nature, les différentes communes de la ville accueilleront les visiteurs désireux de découvrir leurs espaces verts. Vous pourrez visiter une vingtaine de sites, guidé par un membre d'une association de défense de l'environnement. Mais ce n'est pas tout : 5 films et 15 courts métrages récompensés au Festival International Nature Namur seront projetés à divers endroits de la capitale. Vous pourrez aussi admirer 130 photos présentées lors de ce même festival, qui seront cette fois exposées au BEL (Tours et Taxis). Des associations de défense de la nature seront présentes pour alimenter échanges et réflexions sur la biodiversité urbaine.

Infos pratiques

La Semaine aura lieu du 22 avril (12 h) au 1er mai (jusque 15 h). programme complet sur bruxellesnature.be/semaine/agenda/