Photos boisées

Reconnu mondialement, le label PEFC a pour objectif de promouvoir la gestion durable des forêts. Il est délivré aux entreprises qui peuvent garantir qu'elles respectent les populations locales, la faune et la flore ainsi que la rentabilité économique des forêts qu'elles exploitent. Cette année, l'organisation a décidé de laisser le grand public exprimer sa passion pour la nature en mettant en place un grand concours photos. Celui-ci se déroulera jusqu'au 5 juin.

Les gagnants belges auront la chance de remporter un week-end pour deux personnes dans une cabane perché dans un arbre, un set poivrier/salière en bois certifié PEFC ou un livre sur la photographie naturaliste. Les 20 plus belles photos seront exposées à Tour et Taxis du 21 juin au 14 juillet. Ensuite se déroulera la seconde phase de la compétition : les trois meilleures photos nationales seront envoyées à la sélection internationale. A la clé : un voyage à Helsinki ou un chèque de 2.800 € ainsi que la publication des 12 premières photos dans le calendrier "Experience Forests, Experience PEFC 2018" et leur exposition à Helsinki.

Plus d'infos sur www.pefc.photo