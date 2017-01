Pur esprit bio au Salon Valériane

Nature & Progrès, organisateur de l'événement devenu incontournable pour les connaisseurs comme les curieux, fête ses 40 ans et une belle longévité en matière de conscience écologique et de sensibilisation à l'agriculture et l'alimentation bio. Durant 3 jours, producteurs, fabricants, grossistes, artisans, représentants d'associations environnementales ou encore éco-constructeurs vont partager leur savoir-faire. L'occasion de découvrir des produits de qualité, près de chez vous, et de défendre des talents qui le méritent.

Parmi les nouveautés 2016, des déclinaisons autour du thème "Partageons notre bio, locale & de saison". La mobilité douce sera à l'honneur (vélo, co-voiturage...), l'écobioconstruction, diverses associations performantes, sans oublier le grand marché des producteurs avec un accent mis sur les microbrasseries wallonnes. Des rencontres et conférences constituent également les points forts du salon : construire ses panneaux solaires thermiques, améliorer son sommeil, les dangers des plastiques, les légumineuses ou encore la gemmothérapie... On s'informe, on déguste, on achète, pour mieux repartir avec une foule de bonnes adresses et de précieux conseils.

INFOS

Salon Valériane de Nature & Progrès

Les 2, 3 et 4 septembre à NamurExpo. De 10 h à 19 h, jusque 21 h le vendredi. Prix : 8 €.

www.valeriane.be