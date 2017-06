Des abeilles pour l'humanité et la biodiversité

Les abeilles, leurs variétés, leurs secrets, leurs fonctionnements, leurs problèmes mais aussi et surtout, les aides que chacun de nous est en mesure de leur apporter. L'exposition 'To bee or not to bee' a pour ambition de faire découvrir l'univers fragile et précieux des abeilles et des pollinisateurs au grand public. Car sans ces insectes essentiels, notre régime alimentaire serait largement appauvri et notre biodiversité bouleversée.

A découvrir au Domaine des Grottes de Han

L'exposition est gratuite et ouverte à tous. Située en plein air à l'entrée des Grottes de Han, elle se présente sous forme de hauts panneaux largement illustrés, notamment, par les clichés du photographe professionnel et apiculteur, Dieter Telemans. Née de son initiative, 'To bee or not to bee' est coordonnée par GoodPlanet et créée en collaboration avec l'organisation environnementale Aculea (Natuurpunt), le projet SAPOLL (Sauvons nos pollinisateurs) et soutenu par la Wallonie.

Une glace au miel en bout de parcours

Tout au long du chemin sillonnant le Domaine animalier des Grottes de Han, des transats 'abeilles' sont installés. L'occasion pour les visiteurs estivaux de se reposer, de découvrir des photos des pollinisateurs mais aussi de se poser des questions. Dès cet été, un quizz distribué à l'entrée du parc trouvera ses réponses sur les différents transats disposés le long du parcours. Et à la clé ? Une dégustation de glace au miel !

L'exposition en pratique

Quand ? Du 2 juin au 22 septembre

Où ? Au Domaine des Grottes de Han - Rue des Grottes 46, 5580 Han-sur-Lesse

Pour qui ? Tout public

Gratuit

www.goodplanet.be