Un festival consacré aux plantes comestibles

Amateurs de nouvelles expériences culinaires, par ici ! Nos régions recèlent bien des atouts insoupçonnés, comme les plantes comestibles, mises à l'honneur dans ce festival. Cet événement met l'accent sur les horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers qui cultivent leurs végétaux de façon locale et bio. Ils seront ravis de partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec un public novice ou aguerri. De nombreuses activités auront pour but d'initier petits et grands aux vertus des plantes comestibles : bourse aux graines, animations, ateliers thématiques, bal folk... Vous pourrez également vous restaurer grâce aux foodtrucks et bars divers qui vous présenteront leurs délicieux produits.

Infos pratiques

www.festivaldesplantescomestibles.be

Le Festival aura lieu au Domaine d'Arthey, rue d'Arthey 1 à 5080 La Bruyère (Rhisnes) les 22 et 23 avril. Les tickets sont au prix de 10 € sur place et 8 € en prévente, l'entrée est gratuite pour les moins de 15 ans.