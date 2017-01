Un livre pour savourer l'instant

Mois après mois, elle dévoile ses trésors, si simples qu'on n'y fait parfois plus attention. Le givre sur un carreau, une perle de rosée sur un pétale, la brume enveloppant une prairie, et des fleurs par milliers. La Bruxelloise Anne Boland a choisi de vivre en Famenne. Enseignante en soins infirmiers et thérapeute dans un centre de planning familial, elle s'est aujourd'hui tournée vers ses deux passions : la photo et la poésie. Son livre montre la nature, "sa" nature dans ce qu'elle a de plus évident et essentiel. Emaillé de pensées, empreint d'une spiritualité à même de toucher tout un chacun, il se pose en très bel album encensant le cycle de la végétation, et donc de la vie. Pour aborder l'automne le coeur gonflé à bloc et l'esprit zen !

Mosaïque, La ferveur de l'instant, Anne Boland, Weyrich, 180 pages, 21,50 €