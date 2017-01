Un nouveau centre et parcours de golf aux Lacs de l'Eau d'Heure

Le golf aux Lacs de l'Eau d'Heure, c'est désormais une réalité ! Le 3 septembre, sur la route du Cierneau, près du centre ADEPS, le "Pro1Golf Entertainment Center" ouvrira ses portes. Ce centre, divisé en deux parties, a pour objectif de satisfaire aussi bien les golfeurs que les visiteurs d'un jour qui viennent aux Lacs.

La première partie du centre, baptisée "Fun Park", sera, en quelque sorte, le pôle familial du centre. Au travers d'un parcours Putt-putt - comprenez un mini-golf nettement amélioré - et d'un parcours Pitch-putt, qui permet d'alterner longs coups et putting, les visiteurs bénéficieront d'une première approche du golf tout en s'amusant, entre amis ou en famille.

A côté de cela, la deuxième partie du centre sera consacrée à une zone académique. Doté d'un grand "practice", en partie couvert, mais aussi de trois trous spécialement dessinés pour les débutants et pour l'entraînement, l'Académie Pro1Golf permettra aux golfeurs, aussi bien assidus que novices, d'améliorer leur court, moyen et long jeu. Les installations de l'Académie comprennent également des jeux à thème. De quoi vivre une expérience golfique inédite en Belgique.

"Au travers de ce projet, nous voulions rendre le golf accessible et divertissant. Notre centre combine les aspects ludique et didactique, ce qui est idéal pour une première approche du golf. Le Fun Park permettra aux familles et aux visiteurs d'un jour de découvrir ce sport d'une manière conviviale et originale. Les plus mordus y trouveront également leur compte, notamment via l'Académie, dont les installations permettront aux joueurs de s'améliorer", explique Philippe Xhardez, manager du projet.

Au-delà de la zone Fun Park et de l'Académie, c'est un véritable golf de 9 trous qui est également prêt à sortir des terres, au bord des Lacs de l'Eau d'Heure. En effet, d'ici le printemps 2017 s'ouvrira le Golf Club des Lacs, un "vrai" parcours qui aura pour principale spécificité des greens synthétiques d'une qualité irréprochable. Installés par Southwest Green, une entreprise soutenue par la légende du golf Jack Nicklaus, ces greens permettront de pouvoir jouer toute l'année.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir ici un aussi beau projet autour du golf", souligne Vincent Lemercinier, Directeur Général des Lacs de l'Eau d'Heure. "Cette nouvelle initiative complète notre offre, déjà exhaustive, d'activités dans la région des Lacs. C'est un plus pour tout le monde : aussi bien pour les habitants de la région que pour les touristes présents dans les villages vacances. En plus du golf, les projets futurs, comme le Centre équestre, le Bike Park ou encore le nouvel hôtel, permettront aux Lacs de l'Eau d'Heure de se maintenir comme un site touristique incontournable en Wallonie."

Le Pro1Golf Entertainment Center, qui comprend le Fun Park et l'Académie, sera ouvert dès le 3 septembre et des journées portes-ouvertes sont d'ores et déjà prévues du 10 au 25 septembre. Le club de golf, avec ses 9 trous et son clubhouse (restaurant, vestiaires...) devrait, quant à lui, ouvrir au printemps 2017.

INFOS

www.golfdeslacs.be

En complément :

www.lacsdeleaudheure.be