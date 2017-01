Une belle histoire d'agriculteur

Depuis plusieurs générations, en pleine campagne brabançonne, une ferme vit de la passion et de l'énergie de la famille qui y travaille et s'y épanouit. La plume d'Erik Sven explique avec chaleur la rudesse du métier comme les épisodes de grand bonheur. Les photos de Christophe Gillot, amoureux de la campagne du Brabant wallon, rend paysages champêtres et détails du quotidien. Les moissons, la traite, le rapport aux bêtes, les grandes réunions de famille et entre amis, unis par le même enthousiasme. Un ouvrage qui se livre comme une leçon de vie.

Je suis agriculteur, Christophe Gillot, Textes de Erik Sven, 184 pages, 30 €