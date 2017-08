Valériane, le Salon bio

Cette année, le Salon bio bien connu fera la part belle aux céréales. Des milliers de visiteurs iront à la rencontre de 300 exposants, découvrant quantité de produits issus de l'agriculture biologique ou utilisant des matériaux à faible empreinte écologique. De très nombreux ateliers et animations enseignent au public, trucs et astuces, simples et pratiques, pour un quotidien plus responsable. Sous l'égide de Nature & Progrès et avec, en 2017, un parrain, Julien Kaibeck, fondateur de la Slow Cosmétique, le rendez-vous s'annonce une fois de plus passionnant.

Infos

01-03/09. Namur Expo, www.valeriane.be