Ode au bégonia

Plus de 600.000 fleurs vont décorer la Grand-Place de Bruxelles pour une édition du Tapis de Fleurs qui arrive, défi d'envergure, à se renouveler. Il faut savoir que la Belgique est le plus gros producteur de bégonias au monde avec 60 millions de bulbes chaque année. La plus jolie des places lui sert donc, en toute logique, d'écrin coloré. Rien n'est laissé au hasard : graphistes, illustrateurs, paysagistes planchent sur le projet et élaborent son dessin. Et ce sont plus de 100 jardiniers bénévoles qui assemblent cet incroyable puzzle.

Rendez-vous du 12 au 15 août pour admirer l'oeuvre. Vue d'ensemble depuis le balcon de l'Hôtel de ville. Concert et son et lumière tous les soirs.

Accès au balcon: Le 12 août de 13h à 18h. Du 13 au 15 août de 10h à 22h.

www.flowercarpet.brussels