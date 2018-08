Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Hop : on verse tous les ingrédients de la recette, pâtes comprises, dans une cocotte ou une grande poêle et on laisse mijoter tranquillement. Trop beau pour être vrai ? Vous allez voir que non. Les Italiens sont les spécialistes de la pasta tout-en-un. A la clé : un fameux gain de temps... et de saveurs !

...