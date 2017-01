Avec la belle saison, on a envie de recettes simples mais goûtues qui s'apprécient en famille ou entre amis. Des salades, quiches, terrines, poissons et desserts fleurant bon les produits de saison. Gerald Watelet, épicurien bien connu du public, et toujours bien inspiré, propose astuces culinaires, anecdotes croustillantes et même conseils musicaux pour de jolis moments de convivialité. Adrien Devyver, animateur et acolyte, approuve. Un recueil joyeux, agrémenté de photos délirantes de certains des invités de leur fameuse émission "Un Gars Un Chef". Vous reprendrez bien un peu de cocktail de crevettes à l'écoute des "Filles du bord de mer" par Arno ?

Un Gars Un Chef, Les recettes estivales de Gerald & Adrien, Renaissance du Livre, 144 pages, 19,90 €